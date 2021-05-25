疫情緊繃， 醫護人員的壓力體力負擔與日俱增，不少人都不敢回家就怕造成家人恐慌。新北市府25日宣布將亞德客國際集團董事長王世忠捐贈的2000萬元防疫基金，投入補助醫護人員免費住宿之用，新北市三家旅館業者包括板橋馥俐商旅、三重捷絲旅以及新店九閣商務旅館加入，提供醫護住房。

新北市長侯友宜表示，醫護人員站在第一線打仗，一定要能夠充分得到休息，養足精神體力， 才能在前線專心作戰抗疫。

侯友宜說，市府將部分防疫基金，投入醫護免費住宿計畫，讓醫護在前線辛苦打仗之餘，能迅速有個安心住宿的地方，旅館業者也紛紛響應, 其中板橋馥俐商旅也加碼提供20間免費房間住宿，呼籲全民一起當醫護後盾。

新北市觀旅局表示，目前三家挺醫護旅宿大約160多間房間可提供醫護入住，也有相關的防疫配套措施，讓醫護住的安心 ，新北市府也感謝各界熱心號召，各行各業一起挺身而出。

(中時 )