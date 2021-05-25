46歲「姐姐」謝金燕出道超過30年，依舊保持凍齡美貌和火辣身材，日前她在520這天更新社群，曬出大露美背的短片，超殺背影融化不少粉絲。

謝金燕在5月20日時PO文「520我要說聲我愛你...這時期我們更需要愛... 我要用我的愛融化你」，還開玩笑問「融化了沒」，只見穿著白色洋裝的她，背後挖空快到股溝，整片美背露出性感十足，而緊身設計也讓她好身材一覽無遺，四肢纖細和蠻腰完全看不出46歲，讓網友驚呼連連。

「戀愛了」、「這背影100分，好美呀，被融化了」、「防疫雖然要做好，但缺少不了姐姐的背殺」。謝金燕今年1月在台北小巨蛋舉辦演唱會，大秀好身材飆唱多首經典歌曲，氣氛嗨翻全場。

因此本月初她也報喜要唱進高雄巨蛋，預計在10月2日舉辦演唱會，活動海報她更解放美腿、豪挺胸器道具，視覺效果十足，不過本來16號演唱會門票要開賣，但因為本土疫情攀升，她也忍痛宣布演唱會門票延後開賣，最後也不忘呼籲：「與大家攜手共同防疫」。

而這個月15日是豬哥亮逝世4周年，謝金燕也曬出抄心經照片，向來低調的她，雖然隻字未提，但其實她每年在豬哥亮忌日時，都會在家抄經、念經迴向給父親，看得出對父親無盡思念。

(中時新聞網)