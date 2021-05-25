喧騰一時的「潑蟑案」，檢警查出，主嫌吳安永受託向「鉅星匯」餐廳負責人吳政男催討1550萬元債務，事成可分3成酬勞，找來友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱及游姓少女，以1萬元代價購買3袋共1萬多隻蟑螂，到餐廳潑灑蟑螂。台北地檢署25日依妨害秩序、恐嚇危害安全罪起訴吳、蔡、許、曹4人，並以4人與少年共同犯罪，請求加重其刑。另游女則移送士林地院少年法庭審理。

在押的吳永安，今天上午移送台北地院審理，由於疫情嚴峻，移審庭以視訊訊問。

這起「潑蟑案」，發生於5月3日，由於潑蟑當天正好有雙北市警局長出席義警餐敘，引發社會關注。

檢方調查，「鉅星匯」餐廳負責人吳政男，因積欠詹姓男子1550萬債務，以13張本票擔保，詹男將債權及本票轉讓蔡姓男子，蔡找友人吳安永催討，可分3成利潤。

吳找友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱商議，5月3日下午蔡男到新北市板橋區以1萬元代價購買3袋共1萬多隻蟑螂，蔡、許、曹及曹男女友游姓少女即分二路到餐廳潑蟑，製造餐廳衛生不佳作為討債手段。

當天晚間7時，蔡在車上把風，許、曹2人因不慎掉了1袋蟑螂，2人即帶2袋蟑螂進入餐廳潑蟑，游女以手機拍攝過程，吳躲在廁所接應，事成後4人分以開車及騎車逃逸，並在大稻埕碼頭換車牌滅證，5人在北投會合，丟棄手機並逃亡。

5人供稱，在北投會合後，手機傳來標題「陳嘉昌遭砸千隻蟑螂」的新聞，眾人嚇傻，沒想到事情鬧大，原就繞路逃亡的他們，因雙北警方全面搜捕，只好一路往台中逃亡。

至於蟑螂來源，吳嫌說他們先從水族館買約百隻，後又從蝦皮網站以1隻1元的價格蒐購1萬隻，分裝3袋，但曹、許2共犯騎車到餐廳途中，有1袋沒裝好，蟑螂全飛走。事後估算，潑出蟑螂起碼6000隻。

(中時 )