73歲男子不戴口罩出門，警方勸導未果，依傳染病防治法對老翁掣單舉發。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名73歲男子23日清晨沿漢口路西往東方向步行未佩戴口罩，遂趕緊上前攔阻並勸導。惟他不但不配合警方指示，還質疑佩戴口罩根本沒有效果、指責員警未能敬老尊賢，實在讓在場員警哭笑不得，苦勸不聽的情形下，也依傳染病防治法對老翁掣單舉發。

國內近期(COVID-19)疫情升溫，全國進入三級疫情警戒，民眾外出必須全程佩戴口罩，並保持社交距離。第二分局表示近日不斷接獲民眾撥打110電話報案，檢舉民眾未戴口罩等案件不下百件，都馬上調派線上員警前往勸導，要求配合政府防疫政策佩戴口罩，絕大多數民眾都是疏忽或一時忘記，經警方到場勸導後多能立即佩戴。

但第二分局永興派出所員警於5月23日7時許接獲民眾報案於漢口路與山西路口有民眾未依規定佩戴口罩，經前往查處發現一73歲男子沿漢口路西往東方向步行未佩戴口罩，遂趕緊上前攔阻並勸導。但老翁不但不配合警方指示，還質疑佩戴口罩根本沒有效果、指責員警未能敬老尊賢，苦勸不聽的情形下，也依傳染病防治法對老翁掣單舉發。

第二分局分局長蔡元戎表示，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，惟為了自己健康也為了他人著想，籲請民眾千萬要理性遵守政府規定。員警發現民眾有未戴口罩情形將先行勸導，勸導未從者，也將依傳染病防治法掣單移送裁罰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民一起共同防疫。

(中時 )