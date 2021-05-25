台灣民意基金會今公布最新民調．5月新冠疫情風暴的出現，5成3認為是人禍，1成9認為既是天災也是人禍；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，顯示台灣有超過7成以上的人認為，人禍是一個重要因素。

對於疫苗；民意顯示，4成9基本上贊成只要有合格疫苗，不論是哪一國的，都願意立刻接 種;同時，也有4成3持保留的態度；游盈隆認為，即使在這次疫情爆發時刻，台灣人對是否接種疫苗的態度仍相當分歧。

台灣民意基金會今公布民調顯示，22.9％認為這次疫情大爆發是天災，52.8％認為是人禍，19.1％認為既是天災也是人禍，2.1％很難說，3.2％不知道；這波疫情對生活的影響，8.5％非常大， 30.8％還算大，30％不太大，8.9％一點也沒影響，1.9％沒意見、不知道、拒答。

至於是否擔心這次最新疫情威脅家人生命安全；49.3％非常擔心，35.2％還算擔心，11.8％不太擔心，3.5％一點也不擔心，0.3％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆認為，與一項近期美國蓋洛普民調發現比較，5％美國人非常擔心自己染疫，25％還算擔心，41％不太擔心，29％一點也 不擔心。台灣有 84.5％擔心自己家人染疫，原因是因為台灣現在才是真正被病毒大舉入侵，美國人已經經歷了一年多，且絕大多數美國人樂於接種疫苗，也不缺疫苗，但台灣不但缺疫苗，而且對僅有的 AZ 疫苗頗有疑慮。

至於疫情風暴影響收入及工作；6.9％非常擔心，28.4％還算擔心，22.9％不太擔心，10.8％一點也不擔心，1％沒意見、不知道、拒答。 近3分之2的成年人憂心，恐怕也是前所未見。

民調分析，最擔心的前五名分別是，自營商／企業主78.4％、勞工 76.3％、無業／待業者74％、農民 73.5％及家庭主婦72.8％。相對較不擔心前五名分別為軍公教人員41.8％、退休人員45.2％、學生50％、高階白領人員54.9％及基層白領人員65.7％。

教育程度上，除了大學及以上教育程度者只有5成7的人擔心工 作與收入受影響外，其他大學以下教育程度者擔心的比例都在6成五或7成以上；35到64歲擔心工作和所得受疫情影響的最多，約近7成；其次是25到34歲的64.5％；顯示社經地位的高低決定工作與所得受衝擊的風險程度；勞苦大眾還是最艱苦的一群。

何時可以回歸正常生活；8.5％兩星期內，22.9％一個月內，21.8％兩個月內，7.5％三個月內，8.9％三個月到 半年，8％半年至一年，6.6％一年以上，0.7％已經回不來了，15.2％不知道。游盈隆表示，與世界各國比，台灣人是否展現一種令人難以置信樂觀。

(中時 )