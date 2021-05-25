里港警在鹽埔鄉一處工寮查扣大麻植株。(警方提供)

隨著新冠疫情肆虐，查緝各項群聚及不戴口罩成為警方首要任務，里港警分局值勤時接獲線報指稱，鹽埔地區某處有種植大麻並製造大麻香煙情形，因此派員跟監多時，23日下午見時機成熟，身穿全套防護裝備破門攻堅，共逮獲6名外籍移工，並查扣大麻植株13餘株、大麻香菸約19支及爐具等大麻煙菸製造工具。

里港警分局長楊龍祥表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖現正值防疫期間，警方仍持續強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

(中時 )