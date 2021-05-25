綠委王定宇昨在臉書稱，大陸對台灣發動認知作戰，但昨天有PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串親中，後又在臉書指控PTT鼓吹大家移除疾管署的防疫帳號；林瑋豐晚間發表聲明致歉，並表示只是反串留言。對此，前藍委蔡正元譏諷，原來林瑋豐替中共進行「認知作戰」，其夫人又是民進黨網路社群中心副主任，原來「民進黨已經和中共有了人與人的連結」。

蔡正元昨（24日）在臉書發文表示，有位網紅名叫林瑋豐，匿名擔當中共網軍，在網路上燒火，被網民發覺是其在台灣的網路上替中共進行「認知作戰」，他呼籲，國安局應該調查林瑋豐背後的中共指揮官是誰，有沒有可能是「向心」，不然不可能演中共五毛網軍，演得這麼入戲。

蔡正元也提到，林瑋豐又遭網民發現是綠委范雲的學生，還是楊敏的老公，楊敏又是誰？楊敏是民進黨中央黨部網軍中心的副主任，也就是民進黨的網軍頭子；蔡直言，所以林瑋豐與楊敏，確定是人與人連結的關係，不像綠委王定宇和民進黨發言人顏若芳，只是月租八千元的關係，有沒有人與人的連結不知道。

蔡正元稱，中共網軍林瑋豐，竟然與民進黨的網軍頭子楊敏，有著這麼密切的連結，表示著民進黨已經和中共，有了人與人的連結，看起來民進黨已經取得中共的網軍總代理權，他恭喜民進黨，賀喜民進黨，生意越做越大。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「綠共不是叫假的」、「做賊的喊捉賊，綠畜當之無愧」、「被抓到了齁…慘」、「綠共的卑鄙無恥齷齪下流，堪稱世界一流」。

(中時新聞網)