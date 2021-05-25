1.聯電(2303)：昨三大法人聯手買超13571張，昨夜ADR大漲3.56%，今早股價開高走高逾4.5%，重返50關、季線、月線。

2.燁輝(2023)：外資連三日買超，今早隨大盤彈升約3%，收復5日線。

3.為升(2231)：昨外資擴大買超百餘張，今早股價漲近4%，重回200關、5日線上。

4.南僑(1702)：夏季商機+上海子公司在A股掛牌爭氣，母憑子貴，再創本波反彈高點。

5.鴻海(2317)：創辦人郭台銘近一年加碼430張股票，搭配大盤攻回16500點，早盤攻高2%。

6.凱美(2375)：業績頻創高，股價委屈，今早站回百元。

7.鉅祥(2476)：第二季業績表現看續強，外資連2日買超，量能增盪登漲停板。

8.騰輝電子-KY(6672)：Q2營運可望再創單季歷史新高，買盤回籠走高3%，突破月季線。

9.台玻(1802)：土洋對作，投信、自營商昨日合計買超逾800張，早盤穩於30元之上高檔震盪，漲幅逾2.7%。

10.華新(1605)：接單升溫、5月不淡，早盤漲逾1%，站回短均。

11.映泰(2399)：基本面、籌碼面有撐，早盤彈漲逾3%。

12.豐泰(9910)：印度工廠停工三周，Q2營收影響低於5%，早盤改寫前高。

13.群聯(8299)：訂單滿載，帶動早盤漲逾5%。

14.力致(3483)：NB需求大，早盤漲逾7%，挑戰半年線。

15.宏遠(1460)：國內疫情未緩解，防疫概念題材續火，股價連拉4根漲停，改寫逾2年半高價。

16.弘裕(1474)：5月追加防護衣、隔離衣訂單倍增，早盤放量彈升7%，但上檔反壓不輕。

17.環球晶(6488)：10億美元海外可轉債達陣，轉換價1040.2元，早盤獲買盤點火翻紅走揚近5%，一舉收復月線及季線。

18.軒郁(6703)：第二季營運樂觀，早盤走揚2%，重返百元大關。

19.萬海(2615)：遭列注意股，前5月EPS拚破1資本額，股價終止連5根漲停，惟盤初仍漲近6%。

20.台聚(1304)：太陽能EVA長線撐腰，晨盤直奔34.45元漲停，重返月線。

21.智原(3035)：接單躍升，Q2營運上衝，早盤高漲逾7%，但反壓現蹤限縮漲幅。

22.四維航(5608)：BDI指數連4揚，外資再度轉買超，盤初強漲近7.5。

23.亞聚(1308)：預期太陽能級EVA下半年恐缺料，營運點火，晨盤飆上30.55元漲停。

24.天鈺(4961)：漲價、車用雙題材，早盤衝灀漲停，站回季線、拚穩300元關。

(時報資訊)