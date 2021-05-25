祥碩(5269)4月單月每股賺1.53元，美系外資最新報告中指出，若將文曄的投資收入包括在內，祥碩的4月每股收益可能達3元左右，也看好祥碩第二季將持續賺進一個股本，維持祥碩加碼評等、目標價1300元。

美系外資表示，如果將文曄的投資收入包括在內，祥碩的4月每股收益可能達3元左右，大致可以滿足對於祥碩第二季每股獲利落在10.1元的預估，也維持祥碩加碼評等、目標價1300元，2021年、2020年每股獲利落在46.81元以及60.42元。

祥碩因於集中交易市場達公布交易資訊標準，故公布4月財報，祥碩4月營業收入4.45億元、稅前淨利1.32億元，單月淨利1.06億元，每股盈餘1.53元。

祥碩第一季合併營收為15.79億元，季減少21%、年減少0.4%，歸屬母公司淨利達7.14億元、季減少2.7%、年成長45%，每股獲利高達10.35元，創下歷史最佳首季表現，光是單季就賺進逾一個股本，單季毛利率為50%，季減少1個百分點、年減少2個百分點。

祥碩對於第二季以及下半年營運展望樂觀，目前PC客戶第二季狀況很好，第三季有英特爾開始推新平台，故看好下半年PC業務表現不差，且明年待PCIe Gn4進入量產後，將更有利於產品組合。

(時報資訊)