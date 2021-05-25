市場近期面臨震盪，許多投資人會預先猜測市場、提早獲利了結。根據施羅德投資的統計，美國S&P 500指數大型股的本益比來到過去12個月的34倍，超過1999年底科技泡沫化最高點的31倍，更是大大超出50年平均的17倍。若以席勒本益比來看，美股也來到36倍，140年來的席勒本益比平均是17倍，歷史上唯一一次更高的時候，是科技泡沫化的最高點。

美股評價來到新高，是否該落袋為安？卻不見得。施羅德投資研究分析主管Duncan Lamont分析，如果投資人因為擔心評價過高選擇退出市場，平均而言會損失43％的潛在獲利；其實，較早出場所避免掉的損失，不足以彌補因此錯過的報酬。事實上，持續待在市場，報酬率可能會比猜測市場進出還高。

根據Duncan Lamont的研究發現，當投資人因為股市評價高出原本的50％以上，不管是全部出脫，或是先出場等到評價回落時再進場，都不會比持續待在市場來的好。

從席勒本益比貴了50％以上的14個期間來看，若投資人因為覺得評價太高而因此退出市場，平均將錯失43％的潛在獲利，最高更會達到錯失200％潛在獲利。「根據歷史經驗，市場在高點前平均上漲17個月，現在大約是12個月。」Duncan Lamont補充。

再從報酬率的角度來看，過去130年從頭到尾待在市場內的年報酬率是9.7％；相比之下，採取轉換策略（即賣股轉投資債券）的年報酬率是7.4％。「每年2.3％的差別在複利之下將會帶來非常大的差異。」Duncan Lamont說。以1890年投入100美元投資股市為例，若採取轉換策略，現在的價值是110萬美元；但若自始至終待在市場，100美元現在的價值會是1810萬美元！說明了猜測市場高點有多不容易。

「因為市場看起來過於昂貴所以賣股，通常不是個好主意。」Duncan Lamont表示，市場可能會更貴，也可能不必下跌卻變得便宜（所有條件都相同的情況下，盈餘反彈會導致基於盈餘的評價方法變得便宜。）不過他也強調這並非「評價無用論」，而是要意識到評價的局限性。

他建議不妨在選擇回應市場的方式與投資目標、風險承受度、投資範圍等等取得平衡。如果擔心的話，可減少股票部位，或是重新分配資產到評價較合理的地方，如美國以外的市場或是價值型股票。

(時報資訊)