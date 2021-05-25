據消息人士透露，亞馬遜即將達成一項收購協議，將以85億～90億美元收購米高梅（MGM Studios）。該美國媒體製作和發行公司擁有「詹姆斯·龐德」系列電影及其他電影和電視劇的所有權。

消息人士表示，這項協議最快可望在周二宣布。

這將是亞馬遜自2017年以137億美元收購連鎖超市Whole Foods以來，最大手筆的收購案。

《華爾街日報》在周一稍早報導，這項交易可能會在本周宣布。

亞馬遜有意為其Prime Video服務取得更多電視和電影內容，以強化迎戰網飛（Netflix）、迪士尼等其他串流媒體的競爭力。米高梅擁有海量的影音產品，非常適合加入串流媒體服務。

米高梅是一家未上市公司，多年來一直在尋找買家，其主要投資人包括Anchorage Capital、Highland Capital Partners、Davidson等多家資產管理和創投公司。

米高梅擁有許多著名的電影和電視系列，如洛基（Rocky）、金法尤物（Legally Blonde）、頑皮豹（Pink Panther）和星際奇兵（Stargate）等。該公司還擁有一個工作室，製作出許多熱門的電視節目，包括使女故事（The Handmaid's Tale）和冰血暴（Fargo）等。

此外，像是創智家庭（Shark Tank）、我要活下去（Survivor）、家庭主婦（The Real Housewives）和美國好聲音（The Voice）等大受歡迎的真人實境秀，也屬米高梅所有。

米高梅公司亦提供Epix優質付費電視服務，其2017年的估值約達13億美元。

米高梅和亞馬遜尚未對此消息發表評論。

(時報資訊)