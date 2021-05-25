鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)看好智慧製造巿場潛力，續去年策略投資以機器視覺著名的凌雲光技術後，宣布雙方加碼設立合資公司富聯凌雲光，並推出產業首發全自動品質檢測設備等多款新產品，強化工業人工智慧及機器視覺研發應用。

富聯凌雲光董事長許興仁表示，富聯凌雲光專為智慧工廠而生，工業富聯與凌雲光技術優勢互補、強強聯手，產品定位鎖定視覺及運控系統產品、智慧專機設備、全流程的自動化智慧產線等各種解決方案，突破產業檢測時間及人力難題。

以專供3C及各種智慧終端螢幕模組外觀使用的全自動品質檢測設備為例，可對微弱缺陷精準成像，區分灰塵和真實髒污缺陷干擾，替代手機螢幕IQC、OQC人工外觀檢測，可檢測正面、反面、孔區、側邊區域的50多種外觀不良，確實提升效率和良率。

富聯凌雲光副總經理高中偉說明，全自動品質檢測設備像是機器人，可替代檢測線上40～50名工人的工作量，就檢測效率而言，單品檢測時間可從5.5秒減少到2.7秒。研發時亦對設備進行柔性化設計，可針對被檢測產品的快速更新反覆運算。

除了全自動品質檢測設備外，富聯凌雲光亦公布中框外觀檢測設備、中框螺孔測量設備、中框螺孔缺陷檢測設備等多款新產品。高中偉表示，這些設備可幫助產線製程解決人工檢測失誤、品質管理量化不足、P&Q無法高效閉環等痛點。

許興仁指出，這些產品未來將在鴻海體系優先推廣應用，累積海量大數據形成聰明大腦，做出更準確快速的決策和判斷，推動智慧製造技術產品成熟發展，形成示範效應、進而對智慧製造業形成影響力，並與多個應用產業融合，助力智慧製造轉型升級。

(時報資訊)