周一芝加哥穀物期貨多收黑，其中小麥期貨暴跌1.78%，且跌至一個多月以來的最低價，因美國冬季作物豐收的前景和全球出口市場競爭加劇對價格構成壓力，而玉米和大豆期貨下跌，因降雨增加了美國中西部地區近期播種的作物。

分析師指出，中國上周宣佈為遏制飆升的商品價格提出一系列的措施，因價格飆升已經影響到中國經濟的恢復。而美國玉米和大豆播種已臨近尾聲，初期作物狀況一直不錯。

據美國農業部盤後發佈的作物週報顯示，截至5月23日，美國大豆播種工作完成75%，一周前為61%，上年同期為63%，五年平均進度為54%；玉米播種工作完成90%，一周前為80%，上年同期為87%，五年平均進度為80%；冬小麥優良率為47%，低於一周前的48%，上年同期為54%。

終場7月大豆跌3.5美分，報1522.75美分， 7月玉米跌2.25美分，報657.25美分， 7月小麥跌12美分，報662.25美分，7月黃豆油跌0.36美分，報65.13美分，7月黃豆粉漲1.3美元，報400.2美元。 (商品行情網)

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