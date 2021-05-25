【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】「山城」、「霧都」，都是對重慶這座直轄市的別稱；重慶的特殊地形、造就了這座極具特色的城市；不論是打卡網美拍照的景點、或是經年累月的歷史古蹟、壯闊無邊的千山萬水，吸引著人們前往旅遊；以下精選重慶拍照打卡景點，掀開魔幻霧都的繽紛面貌。

洪崖洞

傍水而建的吊腳樓建築洪崖洞，是重慶的知名地標。保留了巴渝傳統的建築特色，打造高低錯落有致的景觀、也是重慶出名的網紅景點；走在其中，因為地勢的起伏，有著從九樓進入、但走出馬路卻是四樓的驚奇體驗。這裡每層樓皆有不同主題，傳統特色小吃攤販叫賣聲此起彼落，到了夜晚景色更是迷人，亮黃金光的燈光點綴了夜色。極具特色的建築加上霓虹亮麗的夜景，是道地的重慶特色必訪景點。

▲洪崖洞夜景閃耀迷人。 圖：Shutterstock／來源

輕軌穿樓

屬於重慶軌道交通二號線，在李子壩地鐵站可以看到輕軌列車穿越大樓的神奇景觀，是許多人到重慶旅遊的必拍照熱點。李子壩站同時為為車站與商城、民宅共構的19層大樓。若是直接搭乘輕軌駛入李子壩站，前往第一節車廂觀看，更有直衝大樓的錯覺、相當刺激。

▲列車穿越大樓的奇特景觀。 圖：Shutterstock／來源

國泰藝術中心

坐落在城市之中，成為重慶市區的知名地標，國泰藝術中心採用中式民族風格，大樓主體為正紅色，象徵一團熊熊燃燒的篝火，建築的整體建構方式為《漢書》中的「題湊」工法，傳統構件互相穿插疊落，並以現代風格手法呈現整體結構，被重慶人稱呼為「筷子樓」，已經成為民眾打卡拍照入鏡的經典場景。

▲重慶國泰藝術中心由國泰大戲院和重慶美術館組成。 圖：Shutterstock／來源

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(中時新聞網)