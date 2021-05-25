【旅奇傳媒/編輯部整理】陪伴台南人走過近一甲子的台南大飯店，深知疫情升溫，民眾們的辛苦，想要外出吃頓美食，面對各種限制難免卻步。特別準備好應對措施，把20餘道飯店美食，精心打造為宅配美食，貼心為您配送到府，讓您在家中也可以大快朵頤，盡情享用美食。

近兩年飯店推出的鮮凍美食大受歡迎，吸引大批民眾詢問購買，品項也日益增加，廚師們的功夫菜目前已有20餘道，包含蔥油雞捲、紅燒獅子頭、匈牙利牛腩、紹興醉蝦、紫蘇香魚、添福豬腳、蒲燒鯛米糕、黑蒜蕈菇燉雞湯等料理，均為熱銷商品。

目前因應疫情，飯店推出手路菜豪華組，每組包含四菜一湯一米糕。此外，購買任一商品，加購鮮凍美食系列商品，還可享85折加購優惠。可到飯店現場選購，也可到美食購線上商城購買。

鮮凍美食料理以特製保鮮袋密封包裝，保存期限長達4個月，民眾在家解凍或加熱即可食用，無法出門也不須擔心，趕緊來打包廚師們的功夫菜吧！

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(中時新聞網)