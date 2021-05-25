高雄昨天(24日)新增一家五口確診的案例，皆與屏東潮州牌咖群聚相關，足跡也隨之曝光，其中案4743的50多歲女性在出現症狀隔天，還與同樣有症狀的老公案4742一起去中華店好市多購物，讓醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」忍不住直呼心存僥倖的人實在太多，「至少你打完1922安排採檢後，就不該亂跑了吧」。

高雄24日新增5名肺炎確診案例，感染源全都來自屏東潮州的群聚感染案。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市昨天新增5例確診，為屏東首例確診男（案3037）的牌咖夫妻、以及同住的三兒子和三兒子女友、3歲孫子。其中牌咖夫妻案4742和4743足跡公布，誇張的是先生案4742在16日出現喉嚨癢，自行撥打1922由衛生局安排採檢，之後4天還照常出門吃早餐。老婆案4743在17日腹瀉、20日咳嗽、喉嚨癢，也自行撥打1922由衛生局安排採檢，結果夫妻兩人21日中午11點到12點半還去好市多高雄中華店逛街補貨，直到23日確診，才收治隔離病房治療。

圖為案4742牌咖老公足跡。（高雄市政府提供）

圖為案4743牌咖老婆足跡。（高雄市政府提供）

看到這個兩個荒唐案例讓「MedPartner 美的好朋友」怒了，指案4743明明有接觸史，17日開始出現症狀，20日自己打1922安排採檢，結果確診之前21日還跑去好市多補貨，「你至少打完1922要安排採檢後就不應該再亂跑了吧。」

「MedPartner 美的好朋友」表示，大家如果仔細看各縣市政府的疫調，會發現還是有很多人心存僥倖，不顧公眾安全與利益，照常出門，因此呼籲大家，看到有人違規不聽勸就檢舉，看到群聚，特別是喝酒、聚賭這類很難保持社交距離的也要檢舉，不嚇阻這種情形，疫情會很難控制。

對此，網友紛紛留言：「這種真的很白目，都覺得有異狀了，還趴趴走」、「我還預計本周四要去好市多，阿這樣還能去嗎？」、「防疫再說再研究，冰箱塞好塞滿才重要」、「好市多中華店淪陷了」。而確診消息公布後，好市多中華店今天宣佈暫停營業一天，全面消毒。

(中時新聞網)