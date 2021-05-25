埃及總統府表示，美國總統拜登今天致電埃及總統塞西，談到鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、對加薩的緊急人道援助，以及協助當地重建的國際行動。

以色列與控制加薩地區（Gaza）的哈瑪斯（Hamas）本月稍早激戰11天，造成近250人喪生，埃及居中斡旋，促使以巴雙方20日達成停火協議。埃及總統府在聲明中表示，拜登與塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在電話中還談到恢復以巴和平進程的方式。

埃及總統府聲明提到，拜登明確表態說，美國決心致力於恢復巴勒斯坦自治區的平靜和原狀，並與所有國際夥伴協調，支持巴勒斯坦當局及重建工作。

在美國方面，白宮透過聲明表示，拜登在電話中感謝埃及為了終止以巴衝突所做的「成功外交，以及與美國的協調」。

白宮還稱，拜登與塞西也討論到向加薩提供人道援助、支援重建工作的迫切需求，「採取讓當地人民而非哈瑪斯受益的方式」。

路透社報導，這是拜登與塞西近日第2度為以巴衝突通電話，但這次通話內容擴及雙邊關係和一些區域議題，包括利比亞和伊拉克。

此外，拜登與塞西還就衣索比亞的文藝復興大壩（Grand Renaissance Dam）爭議交換了意見。埃及總統府表示，衣索比亞在青尼羅河（Blue Nile）上建造這座大壩，埃及視之為存亡威脅。

蘇丹與埃及位於青尼羅河中下游。蘇丹也關切這座大壩的安全，擔心國內水壩及供水站的水流受影響。

白宮表示，拜登「承認埃及對於取得青尼羅河河水的擔憂，並強調，達成符合埃及、蘇丹、衣索比亞合理需求的外交解決方案，也攸關美國利益」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今晚啟程赴中東訪問，也將前往北非的埃及開羅會晤塞西。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100525

(中央社)