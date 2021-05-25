夏天即將到來，氣溫越來越高，愛玉、仙草等清涼消暑食品是夏日最佳點心，而且還可以隨個人的喜好加糖水、蜂蜜、檸檬汁等調味，是不少人夏天冰箱常備食品。一名地方媽媽替仙草塊加「蜂蜜」調味，豪邁的倒下去後才發現拿錯瓶子，倒進去的不是蜂蜜而是麻油！「媽媽失手」讓眾多網友笑翻，笑稱「沒關係，可以給爸爸吃」。

《爆料公社》25日貼出文章，一名網友表示，爸爸很開心的買了一個很大的仙草回家，切成小塊後媽媽開始調味，先加了一包糖漿和一些水，接著拿出一罐玻璃瓶「蜂蜜」倒入。不過一旁洗碗的網友一看發現「流速」怪怪的，於是問媽媽「媽，妳是不是加成『麻油』了？」，媽媽一聞，果然是麻油！

該網友笑說，媽媽不是輕輕倒那種，是像煮菜加米酒那種豪邁感，讓全家笑翻，最後媽媽用碗撈出厚厚一層「偽蜂蜜」，不過原PO說自己沒勇氣嘗試這款「新口味」仙草。

眾多網友看完也笑翻，紛紛回應：「於是....最新熱銷涼品“麻油仙草”橫空出世！！」、「我也曾把麻油當蜂蜜加入鬆餅」、「沒關係，前幾天爸爸把火龍果汁加成鹽巴」、「豪補啊到底是要退火還是補起來」、「放雞腿煮成仙草雞了」、「我曾經在家發現一瓶威士忌，就在我倒進杯子準備要喝時發現，原來那是我舅媽自製的麻油」、「仙草加麻油=仙油，感覺比印度神油還威猛」、「跟我老媽煮紅豆湯把味素當作糖來加一樣，重點是我老爸還能喝完一碗」、「麻油生火，仙草退火，搞得好尷尬」、「沒關係，可以給爸爸吃」。

(中時新聞網)