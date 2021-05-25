疫情掀疫苗搶打，中央流行疫情指揮中心今天表示，最新到貨約41 萬劑的AZ疫苗，最快將在27日配發各地，應可在28日起開始施打，以專責病房醫護優先接種。
日前COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯特捷利康（AZ ）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗抵台，目前尚在衛福部食藥署檢驗封緘作業，預計明天傍晚可完成。
指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議後記者會表示，完成檢驗封緘的AZ疫苗，最快本週四（27日）會配發到各縣市，應該可以在本週五（28日）施打。
至於這批AZ疫苗的接種優先順序，陳宗彥表示，仍依照先前規畫，先以專責病房醫護優先，其次為醫護人員，再來是直接從事防疫的工作人員。
陳宗彥說，這批約41萬劑AZ疫苗，盼可妥善運用在實際執行防疫工作人員身上，籲請地方政府預先規劃。（編輯：方沛清）1100525
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。