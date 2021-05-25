國內疫情升溫，學校5月19日至28日停課，改採線上教學。全國教育產業總工會今表示，有學校不管任何科目，全部都求採用「同步線上教學」的方式並線上點名，造成學生自起床後即依照學校原始課表，於線上緊盯著螢幕學習到傍晚，可能造成視力惡化。

根據教育部規定，學校停課後，教師可採同步、非同步或混合線上教學方式，並善用各項數位學習工具及影片等資源。

不過全教產今天發布新聞稿指出，最近接獲陳情，許多學校每天都採用「同步線上教學」，學生從早上起床起到傍晚，一直要緊盯著螢幕學習，許多憂心的家長深怕這波疫情結束後，孩子們的視力會嚴重惡化。尤其，有些孩子只有手機，螢幕更小，眼睛之健康更為堪慮！

全教產指出，針對學校檢核教師線上教學方式，有少數學校就是要跟教育部及教育局的規定不一樣，嚴格要求老師必須將學生的作業截圖，在線上批改作業後，還要把所有資料儲存起來，供作檢核，不只增加老師的壓力，對老師的視力造成極大的傷害。

全教產說，教育部應要求學校在實施線上教學時，降低長期使用3C產品對學生的視力之影響，且落實多元教學方式，從寬處理，這樣對學生視力健康、受教品質，方得兼顧。

全國教師工會總聯合會也發布新聞稿要求，視障學生線上學習質量不應打折。全教總表示，盲生線上學習跟在學校學習一樣，需要助理員的口述影像及協助教學者引導操作學習教具，否則他們看不見線上直播過程中跳出的對話框說明或圖案，將影響對學習內容的完整認知。

全教總建議學校要開放使用權限給特教助理員，讓助理員可在家同步進入他所服務學生的線上課程，然後助理員再用另一聯繫管道跟盲生連線（例如Line），把重要視覺影像轉譯成口語訊息同步提供給盲生，除此之外，再想辦法將學習教具交到盲生的家中，以方便助理員口述引導其操作。

(中時 )