台中市府市政會議，局處官員席無人出席，全部採視訊進行。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕25日上午9時30分主持市政會議改成全部線上進行，其他局處官員全採視訊。（摘自台中市府官網／盧金足台中傳真）

台中市府市政會議第一次改成全部線上視訊進行。（摘自台中市府官網／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕25日上午9時30分主持市政會議改成全部線上進行，其他局處官員全採視訊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

防疫警戒升到三級，市長盧秀燕25日上午9時30分主持市政會議改成全部線上進行，其他局處官員全採視訊，她強調，疫情非常嚴峻，民眾生活改變，危機就是轉機，生活型態或工作方法可能被強迫轉型，不要怕也不要排斥，今天市政會議第一次改成全部線上視訊進行，這是一個歷史性的畫面，大家一起度過疫情考驗。

盧秀燕表示，因應疫情警戒已經升級為3期，市政會議改為視訊，採取全部線上進行，為協助市民朋友度過疫情難關，中央和地方政府對各行各業防疫，也有很多限制性行為，造成很多民眾經濟損失，中央正在籌組特別預算，要由立法院審查後進行經濟紓困。

疫情升溫，台中市新冠肺炎疫情確診數累積40例，防疫上緊發條，她強調，有很多市民朋友需要幫忙，所以台中市政府已提出「紓困十方」經濟扶助方案，提供店家、夜市等稅賦租金、場地使用費等減稅申請，也請銀行協助市民、企業、銀行之間做融資媒合，對藝文團體都有相關紓困與補助作業。

盧秀燕也在會中感謝民間企業幫助大家共同度過難關，國內疫情嚴峻，快篩試劑需求量提高，台中市金手獎得獎廠商協進會捐贈1萬5000劑人份的快篩試劑，助台中市政府共抗疫情，拓凱實業和也要捐贈3萬劑，還有媒體界送出30台小型移動的冷氣，調撥給在快篩站提供醫護人員使用。

今日破天荒全部局處官員的視訊會議進行約35分鐘，盧秀燕表示，市府超前部署演練視訊會議，所以首度視訊順利，台中市政強調陽光、透明化，市民經視訊直播了解市府防疫作為，全民共同完成疫情考驗。

(中時 )