台灣民意基金會今公布最新民調．蔡英文總統聲望45.7％，創21個月來新低。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，疫情、停電及黑道是三大關鍵，一年蒸發掉近500萬人的擁戴，長達22個月的執政順境正逐漸走入歷史，第三次執政困境已呼之欲出。這是一個新的變局，也是一個嚴重的警訊 。

他表示，蔡總統民意支持度短期內被大量淘空的現象，牽涉人民支持數量與強度的大量流失。很顯然這和三個關鍵的短期因素有關，五月中迄今疫情大爆發、513和517兩次全國大停電、民進黨黑道黨公職風波。

贊不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策；8.5％非常贊同、37.2％還算贊同、4.9％不太贊同、16.4％ 一點也不贊同、13.1％沒意見、不知道或拒答；贊同者只比不贊同者多 4.4個百分點。

游盈隆認為，顯示蔡英文第二任期一周年的 總統聲望大不如前，國家領導方式所獲支持與肯定首次遠低於50％。

他指出，總統聲望本身就是一個變數，總統聲望高低反映的正是 一個多重因素動態平衡的結果；2020 年1月大選結束以來，蔡總統聲望整體的走勢，目前是17 個月來的最低點45.7％，和2020年5月第二任期剛開始時71.2％比，相差25.5個百分 點，等同一年蒸發掉近500萬人的擁戴。

他說，目前不贊同蔡英文總統處理國家大事方式，是17個月以來的最高點，和一年前相比，高出 25.7個百分點，顯示過去一年，尤其是過去一個月，人民的不滿與怨氣的快速大量累積。

他認為，在執政五周年的此時此刻，台灣正處於新冠肺炎疫情強烈風暴中，一個新而險惡的歷史情境已在眼前，將嚴厲考驗蔡英文總統及其執政團隊的治國能力。

(中時 )