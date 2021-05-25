針對白俄羅斯迫降瑞安航空(Ryanair)客機，逮捕政治異議人士事件，歐盟領導人周一開會討論，除了限制其領空等懲罰措施，也呼籲國際社會應迅速和嚴厲地對白俄羅斯實施民航機停飛等制裁。

白俄羅斯在周日針對一架飛越該國領空的瑞安航空客機，派出戰鬥機進行攔截，要求迫降白俄羅斯首都Minsk市，並逮捕機上的政治異議人士Roman Protasevich。

比利時首相周一在與歐盟27國領導人會談前，對媒體表示，歐盟的第四套制裁方案將針對白俄羅斯的金融業，歐盟也應該提出與民航相關的制裁。

歐盟高峰會主席Charles Michel表示，這是一起國際醜聞，希望27國儘快對制裁達成一致協議。

波羅的海三國表示，白俄羅斯領空應宣布為不安全的，歐盟應禁止白俄羅斯航班。波蘭則希望暫停所有歐盟與白俄羅斯之間的航班。

歐洲航空管制局Eurocontrol表示，正協助航空公司避開白俄羅斯的領空；然而在5月19日之前的一周時間內，約有2500架客機從白俄羅斯起降或飛越領空。

英國運輸部長Grant Shapps表示，鑑於瑞安航空遭迫降一事件，已指示民航局，要求航空公司避開白俄羅斯領空，以保障乘客安全。

(時報資訊)