91APP*-KY(6741)今日以每股66元（面額5元）掛牌上櫃，成為第一家掛牌的SaaS軟體服務公司，開盤以145元開出，漲幅119％，盤中最高來到179元，漲幅高達171％，拉出漂亮的蜜月行情。

91APP為國內第一家虛實融合（OMO）新零售軟體雲服務公司，結合「數據x電商」加值服務，協助零售品牌切入電商市場，達到全通路OMO營運效益，快速增強營運效率提升獲利。

91APP的GMV由2017年的75億元成長至2020年的133億元，CAGR達21％，並設立8年GMV目標CAGR達25％。營收成長動能來自新客戶貢獻及舊客戶GMV成長：新客戶成長將受惠OMO趨勢；而舊客戶來看，主要91APP服務具高黏性，公司將隨客戶營運成功而同步成長，法人推估貢獻成長率達20％以上。

另外，該公司營業利益率受惠營業規模擴大，由2017年的4％提高至2020年的28％。展望2021年，法人預估營收年增25％，而儘管近年仍需投入研發費用以優化及擴大SaaS服務，惟在營收規模擴大及更多客戶採用加值服務帶動實收率提高，預期今年獲利有上看4成的實力。

(時報資訊)