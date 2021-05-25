5G及WiFi相關終端需求強勁，砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)下半年營運展望樂觀，宏捷科表示，公司跟客戶確認訂單依舊強勁，目前各產品線依舊處於供不應求，下半年營收及毛利均可望比上半年好，公司正加速開出新產能，以因應客戶需求。

儘管印度新冠肺炎疫情大爆發衝擊全球智慧型手機生產與銷售，不過宏捷科與客戶一再確認，客戶確認市場需求強勁，訂單已排到年底。

受惠於WiFi 6和4G PA、5G PA需求強勁，宏捷科4月合併營收為3.74億元，月增0.8%，年增35%，再創104年12月以來新高，累計前4月合併營收為14.4億元，年成長32.09%。

宏捷科表示，目前訂單已排至年底，各產品線處於供不應求，公司正加速開出新產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預計今年底月產能可達2萬片。

看好物聯網商機，宏捷科近年來致力於擴大4G PA的全球市佔率，以成熟技術和先進的製程協助客戶降低成本和提升效能，今年逢中國大力發展物聯網基礎設施，4月20日中國更開通了全球規模最大的互聯網試驗設施主幹網(FITI)，4G cat.1頻段順勢成為「海量」物聯網設備連網的最佳選擇，宏捷科挾其在4G PA擁有最具競爭的價格和技術，目前已開始替多家客戶量產cat.1 PA模組，並已投入巿場實際應用，預期將可囊括cat.1 大部分的市佔率；在5G物聯網方面，美系客戶推出的5G low band整合晶片亦已投產。

在5G手機PA方面，宏捷科美系客戶已在3月開始正式量產，並早已跨入IoT領域，物聯網的崛起即將成為宏捷科PA產品運用的第二隻腳，由於物聯網朝向4G/5G網路遷移已是大勢所趨，其數量勢必超越手機對PA的需求、宏捷科可望在未來幾年成為物聯網4G/5G的主要PA供應商。

(時報資訊)