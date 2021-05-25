美股四大指數全面收高、日韓股市今日開高。台股今日持續反彈，開高106.46點、為16444.75點，電子股資金比重重回5成以上，鴻海(2317)領先站回月線、聯電(2303)站回50元、台積電(2330)也守在高檔，大盤由半導體、蘋概、紡織、塑化族群攜手攻高，航海王及鋼鐵人多頭暫時休兵，早盤一度越過5月12日的高點、觸及月線，最高曾至16613.16點，指數在季線關卡來來回回。

分析師表示，目前預估今日成交量將落在4800億元附近，算是量增價漲的局面，以量價結構來看算是健康，目前月線雖有壓力，但若是在整理過程中有放量，還是有機會站上月線。電子最壞的時間點已過，今日電子資金重回5成，臨近月底，投信作帳有機會點火電子股，6月有集團作帳，資金有機會重返電子股。

盤面上，股王矽力-KY(6415)跳空漲停板3675元開出，但盤中賣壓漸出，漲停被打開，台積電今日開高後，均線有壓，盤中漲幅1.5%；聯電重回50元大關，漲幅4.5%；鴻海買單不停敲進，領先站回月線，漲幅逾3%；10名員工確診、車用PCB大廠CMK泰國廠暫時停工，金像電(2368)強漲4.5%，站上季線、金居(8358)短均呈多頭排列，漲幅也在4%以上；IC設計股表現強勢，天鈺(4961)及金麗科(3228)鎖在漲停板；全球經濟可望復甦，國際原油期貨走高，塑化股多頭強勁，華夏(1305)、台聚(1304)、亞聚(1308)及聯成(1313)全數攻上漲停板，台塑四寶也聯袂上攻；航運股的長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)，今日開高回落。

分析師指出，台股由於本土確診數居高不下，加上聯準會會議紀要提及QE退場可能性、中國大陸人行打壓比特幣等國際情勢的轉變，台股短期走勢可能因此受壓，須要留意。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期由於中國大陸手機銷售不如預期，導致外資券商調降半導體族群財測，但以ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數追蹤的成分股上週受影響的股票為例，即使以券商調降後的目標價計算，相關半導體股平均仍有高達19%的潛在漲幅。另一方面，中國大陸手機業者近期正擬訂明年新機規格，預計規格將在1到2個月內確定，之後有望帶動相關半導體業者業績成長。

(時報資訊)