美股消息面：

1.美國經濟前景明朗，隨著避險需求降溫，周一美元走軟，ICE美元指數尾盤跌0.2%，報89.828，接近上周五創下的近4個月低點89.646。美國10年期公債殖利率從上周五的1.632%跌至1.604%。

2.近來比特幣價格劇烈震盪使黃金再獲市場青睞，周一紐約6月期金收漲7.8美元或0.4%，為每盎司1884.5美元，創下1月7日來新高。

3.美股上漲帶動風險偏好，以及原油需求前景樂觀，周一國際油價反彈，紐約期油收漲2.47美元或3.9%，為每桶66.05美元。倫敦布蘭特期油收漲1.93美元或2.9%，為每桶68.37美元。隨著美國疫情持續降溫，新增確診數已降至近1年新低，美國汽車協會預估約3700萬人將在5月31日陣亡將士紀念日的周末長假駕車出遊，較去年同期增加6成之多。此外，高盛維持預期不變，看好今年夏季布蘭特期油可望上探80美元。

(時報資訊)