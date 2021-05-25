SEMI（國際半導體產業協會）今(25)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年4月北美半導體設備製造商出貨金額為34.1億美元，連續第4個月創新高，較2021年3月最終數據的32.7億美元相比提升4.1%，相較於2020年同期22.8億美元則上升了49.5%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「4月北美半導體設備製造商出貨金額連續第5個月創下增長紀錄。隨著半導體行業努力回應各種終端應用市場不斷提升的需求，設備出貨量將繼續呈現穩定成長。」

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續4個月在30億美元之上，且連續4個月創新高。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元，也較去年大增約74%。

台積電並於先前法說會表示，台積電美元營收2020年至2025年的年複合成長率將達10%至15%，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

(時報資訊)