美國公布4月消費者物價指數年增率高達4.15%，創下12年來最大升幅，帶動美國10年債殖利率一度回升至1.7%、美元指數亦自低點反彈，壓縮了黃金受益於通膨上升的漲勢，金價今早回跌到1874美元附近。元大投信研究團隊表示，金價近期持續震盪，傾向短線操作、看空黃金的投資人可視自身投資風險屬性，善用期元大S&P黃金反1(00674R)）來參與黃金投資市場。

金價受通膨預期升溫而出現小波段上漲，不過在美國10年債殖利率提升後，金價增幅受到壓抑，「期元大S&P黃金反1」期貨ETF研究團隊解釋，黃金向來被視為抗通膨工具，因此通膨預期升溫對金價而言為利多因素，然而美債殖利率上升，有助支撐美元指數，美元強弱與金價原則上呈反向，高美債殖利率對金價為利空因素，在此兩大力道拉扯下，黃金市場多空因素交錯，連帶金價持續震盪。

進一步觀察，近來美國就業數據不佳使美國聯準會（Fed）暫無調整寬鬆政策計畫，可望限縮美國公債殖利率短線上漲空間，實質利率(=名目利率-通膨率)走軟將有利於黃金表現。細究4月通膨數據，主要是能源及交通受去年4月負油價之低基期因素影響而飆高，其餘細項與上月相比並無過度成長，仍符合聯準會所言高通膨只是短期現象。

從美債平衡通膨率（TIPS）（截至2021年5月13日）10年期達2.51%、5年期更高達2.65%來看，顯示市場仍強烈預期未來通膨走高，且美國政府宣布完成施打疫苗者可不戴口罩出門，亦有助於終端需求成長，在美國經濟復甦加速的情況下，可能再度推升美債殖利率，美元指數亦可獲得強力支撐，中長線來看黃金依舊存在反轉風險，單邊投資應嚴設停利、停損點。

另聯準會「金融穩定報告」揭示金融市場存在資產泡沫風險，由於黃金與股債等主流資產的低相關特性，且黃金具有避險性質，在資產組合中配置黃金可提升淨資產價值穩定度，有助於跳脫資產泡沫的恐慌，適合追求整體資產穩定性的投資人。

一般情境下建議投資人於整體投資組合中，配置5%~10%黃金資產；投資組合中美元資產較多的投資人，可增持黃金資產來增強避險效果，建議可視美元資產多寡調整黃金資產比重，但原則上以不超過整體資產20%為宜。

(時報資訊)