國內疫情居高不下，確診人數也持續增加，國內第一大汽車製造廠國瑞證實中壢工廠1名外包夜班保全確診，已在第一時間立即清潔消毒工作活動區域及所有廠區，並通知5名外包警衛緊急實施自主居家隔離，後續將加強要求外包廠商人員的健康管理。

國瑞汽車表示，一直有透過社內完整的通報體系，每日疫調與手機APP讓員工自主回報，以掌握同仁們最新的健康狀況。該名警衛隸屬國瑞汽車中壢工廠外包保全廠商，負責大門夜班警衛，平時工作活動範圍僅於警衛室，並不會進入廠區及辦公區域。

業者說明，該名外包警衛是5月22日下班後，因同居家屬確診而受到感染，國瑞汽車第一時間立即清潔消毒該警衛工作活動區域及所有廠區，並通知相關接觸者計5名外包警衛，緊急實施自主居家隔離。

國瑞汽車也表示，自疫情發生以來即實施高規格防疫措施，時時刻刻提醒同仁做好健康管理，目前並不影響產線運作，維持正常生產。後續將加強要求外包廠商人員的健康管理，並持續掌握接觸者5名警衛健康狀況。

(中時新聞網)