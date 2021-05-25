衛冕軍湖人首戰吞敗，TNT球評巴克利(Charles Barkley)已經不看好他們了，即使很多球評還相信湖人有實力爭冠。巴克利說：「我看到電視上好多白癡在說湖人是最強隊伍，我不相信，他們以為湖人可以就這樣走出來贏得一切，事實是沒有人害怕湖人。」其實太陽是西區第2種子，打敗第7種子的湖人也很平常，只是大家相信湖人擁有最強雙人組詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)。

「戴維斯與詹姆斯，他們最近幾個月都沒有真正在打球。所以我覺得這個系列賽會很有趣，兩隊是五五波，猜猜樂，但是湖人打得很不好。關鍵在戴維斯，詹姆斯一樣很盡職，如果戴維斯沒打好，湖人不會贏的。」巴克利曾是太陽球員，他1993年摘下年度MVP，率領太陽擊敗湖人隊殺到總冠軍賽。

另一位球評「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)說：「他們仍有信心翻盤，湖人的雙人組必須打得更好，必須打出氣勢。戴維斯打得不好，但太陽激怒了湖人這頭野獸，再來就看湖人如何反擊。」歐尼爾碰巧效力過湖人與太陽，他質疑戴維斯是大個子為何不衝籃下。歐尼爾36歲時在太陽有場均17.8分、61%投籃命中率，因為他只打籃下。

戴維斯首戰的正負值是全場最差的-18，ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)相信戴維斯只要沒受傷應該是聯盟前5的猛將，「他只搶了7個籃板？」他批評戴維斯的表現不該那麼差，必須扛下湖人敗戰的責任。

(中時新聞網)