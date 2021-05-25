5月中旬新冠病毒快速蔓延，全國進入三級警戒，三大業別廠商在4月期間似乎就謹慎起來，對於景氣展望不再一片歡樂！台灣經濟研究院25日公布最新廠商判斷景氣動向調查報告，廠商問卷是在4月下旬調查，回卷經模型結果顯示，4月製造業營業氣候測驗點僅微幅上揚，服務業與營建業營業氣候測驗點，則同步下滑。

台灣經濟研究院長張建一表示，疫情警戒會最先衝擊到內需，內需相關產業面臨的疫損也最嚴重，此次景氣調查在服務業部分，時間落點和業別都差異很大，如，以當(4)月景氣來看，超過七成五以上比例的運輸倉儲業與證券業者看好當(4)月景氣表現，證券業來自台股在當月驚人成交量；零售業、餐旅業與電信服務業者，則看壞未來半年景氣的比例皆高於看好。在5月中旬全國升為三級警戒後，內需相關產業肯定急劇萎縮。

經台經院模型試算， 2021年4月服務業營業氣候測驗點為100.41點，較上月修正後之101.47點減少1.06點，結束先前連續四個月上揚態勢轉為下滑。

製造業調查部分，廠商認為當(4)月景氣為「好」比率為38.5％，較3月57.0％減少18.5個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為13.1％，較3月8.6％增加4.5個百分點。整體廠商對未來半年景氣看法部份，看好廠商由3月的42.7％減少3.1個百分點至39.6％，看壞比率由3月的6.7％增加1.2個百分點至的7.9％。

經台經院模型試算，2021年4月製造業營業氣候測驗點為106.37點，較上月修正後之105.68點增加0.69點，轉為微幅上揚態勢。張建一表示，從半年景氣調查結果觀察，製造業廠商以「持平」看待，多數製造業為出口導向，在全球已走到後疫情的復甦階段，對於台灣主力的科技產品需求不減，而產業權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業與化學工業亦多看好未來半年景氣，製造業可望持平心情看待疫情的發展。

因應配合中央流行疫情指揮中心疫情警戒升級，台經院原定今（25）舉辦的【5月份景氣動向調查報告記者會】暫停召開乙次，改以新聞稿發送方式，且建議記者以電話或網路向台經院研究人員採訪。

(工商 )