工業用縫紉機大廠高林股今年實施庫藏股，預計買回3,000張自家股票，實際斥資近2,406萬元，每股平均買回價格16.04元，買回1.500張自家公司股票。高林股表示，為激勵員工士氣並留住優秀人才，未來會將庫藏股轉讓給員工。
高林股為了替自家股票護盤，董事會決議從3月26日至5月24日，每股買回價格區間13.0～19.0元，總計買回3,000張庫藏股，佔發行總股數1.63％，實際斥資近2,406萬，買回1,500張自家公司股票，佔總發行量0.82％，每股平均買回價格16.04元。
高林股表示，為兼顧市場機制不影響股價，高林股視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致使庫藏股未執行完畢。
大陸紡織業景氣復甦，高林股今年前四月合併營收8.85億元，年成長83.56％。高林股表示，去年前四月逢大陸爆發疫情延遲開工，工作天數減少，比較基期低所致。
(工商 )
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