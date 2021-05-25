新冠疫情蔓延，高雄市政府陸續推出產業紓困方案，高雄地上權租金將從5月到12月，減收土地租金60％，位於和發產業園區和本洲工業區的廠商，繳交的管維費減半。

高雄經發局表示，該局轄管的岡山本洲產業園區、以及和發產業園區，比照中央政策，提供管維費減半、污水處理費及租金緩繳一年，至於委外的OT、ROT的市場、場館以及新創基地，也提供租金或使用費減免、延長營運和繳納權利金期限等，盡可能減少業者、商家負擔。

高雄經發局說，除了產業園區紓困方案確定延長至明年6月30日之外，其餘都將持續至高市府解除一級指揮中心開設的次月為止。

高雄財政局則針對出租商業使用且已營運中的設定地上權案件，減收5月至12月的租金60％，而建物標租案件，自整建裝修完成後至今年底，減收租金60％，營業用承租戶主動減收5月至12月租金30％，對於所經管一般市有非公用土地，「租金」及「使用補償金」將延長繳納期限1個月。

此外，地方稅方面，查定課徵娛樂稅自5月15日起至6月8日期間，主動辦理停徵，業者若受疫情影響致縮小營業面積，稅捐處將主動輔導申辦按較低房屋稅率課徵。

在金融協助措施部分，財政局協調高雄銀行配合推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高100萬元，利率1.68％，貸款期間5年，申辦期間至12月31日為止，協助在地微型企業提高資金調度能力，減緩可能面臨的衝擊。

青年局為協助青創業者面對經營困境，推出「高市青創貸款延長寬限期」、「提前請領創業補助」、以及「保留創業補助資格」等3項策略，原有中央青創貸款「高市獨家加碼」300萬元額度內，5年零利率，以及「高市青創貸款」200萬元額度內，3年零利率皆維持不變。

高雄府海洋局也陸續啟動或延續多項紓困措施，如漁港使用規費、市有房地租金減半、以及加強水產品國內外行銷推廣等，以協助漁業及海洋相關產業業者減輕疫情的衝擊。

高雄海洋局長張漢雄25日表示，自去年以來，高雄市漁產品受到疫情影響國際訂單減少、大陸及外銷市場通路受阻萎縮，而近期爆發的本土疫情更甚於去年，為使疫情能夠早日控制，政府實施相關禁制措施，如餐飲業全面禁止開放內用及戶外全程配戴口罩等，其中，經營觀光魚市場及海上遊憩活動的業者，為了配合政府防疫措施，紛紛選擇暫停營業或禁止民眾內用，也影響到消費者消費意願，造成業績下滑。

張漢雄指出，將延續去年紓困方案，針對與該局簽訂漁港設施或漁民服務中心等市有房地租約的業者，於疫情期間減半收取租金，同時就海上遊樂船舶、工作船，也減半收取漁港使用規費。

(工商 )