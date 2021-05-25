【旅奇傳媒/記者-歐彥君】疫情的重新席捲，讓原先逐漸恢復元氣的旅遊事業瞬間歸零，在防疫大原則的情況下，相信旅遊業者都十分願意配合政府的防範措施，但同樣希望於此同時，政府能制定好相應的補助原則，讓業者能毫無後顧之憂的協助政府共同防疫，同時穩住就業人口的社會責任。

會如此一說，是因為觀光產業環環相扣，食宿遊購行牽連著各個產業，從旅行社、遊覽車、飯店／民宿、導遊、領隊等，都會因此而受到波及，在疫情已經蔓延長達一年多的期間，業者早已面臨危急存亡之秋，對於未來也是毫無頭緒，十分迷茫。也因此特別專訪各個產業鏈的理事長、彙整其訴求，提供主管機關群做為規劃時的參考。

觀光產業龍頭聯合疾呼交通部正視業者困境

長期位處疫情海嘯第一排 薪資補助是救命稻草不容中斷

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁：

第一時間爭取觀光局補貼停團損失

呼籲薪補拉到6成、營補依照營運規模、貸款利息再延兩年

面對疫情再度崛起，國旅團體退團率近百，連後續的已付訂團體也備受影響，消費者紛紛要求退訂，旅行業又首當其衝造成毀滅性的影響，苦撐中的旅行業擔心又回到紓困前停滯的原點更加茫然。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，本土疫情持續發展，全國疫情警戒目前升至第3級，旅行社業者為因應疫情紛紛暫停出團，加上爆發退團潮，勢必增加聯繫及人力等作業成本，蕭博仁第一時間與交通部觀光局局長張錫聰通話，為業者權益發聲，觀光局也承諾會研擬補助停團損失，目前暫定補助每團團費5％，預計6月底公告要點。

除此，蕭博仁也呼籲接下來的紓困方案也能超前部署，提出三大訴求：

1、今年下半年的薪資補助能從目前4成提高到6成。

2、依照旅行社營運規模給予營運補貼。

3、貸款利息再延長兩年。

觀光局表示，國旅團補貼是新的紓困方案之一，觀光局將針對第三級警戒後，旅行業、旅宿業、民宿等觀光旅遊業的損失進行補貼，但是整體方案仍在討論中，之後還要陳報交通部，詳細細節確認後才能對外公布。至於觀光產業紓困方案正在緊鑼密鼓推進中，會盡快公告。

自中央流行疫情指揮中心於5╱11公告自即日起至6╱8提升疫情警戒至第2級，又於5╱15公告雙北提升疫情警戒至第3級，5╱19則宣布全國疫情警戒升至第3級至5╱28，再加上確診人數節節高升，顯示疫情嚴峻人人都必須堅守防疫陣線。

針對旅行業配合防疫政策，旅行商業同業公會全國聯合會也發了一份防疫公告，希望旅行業者自主考量在6╱8之前不出團，盡量減少群聚，讓客人延期或取消，為台灣的防疫盡一些心意；相關延期或取消則依據觀光局公告的辦法實施進行。

針對此不出團的建議，蕭博仁也強調將積極盡力，為同業向政府爭取不出團的補貼政策，希望值此關鍵時期，全面配合國家防疫政策，雖然暫時犧牲暑假旺季將至的短期經濟利益，也是為了換取來日更好的旅遊空間及營運空間。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元：

防疫要超前部署 補助更要從簡、從速、從寬

7大訴求懇請政院積極推進紓困系列方案

疫情警戒升到三級，對觀光旅宿業而言就是無法承受之重災害，旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，所有遊客都立刻取消行程，旅宿業將面臨後續所有的善後程序，衍生的費用加上市場的歸零，慘況可想而知。他懇請政院積極迅速超前部署紓困系列方案！薪資補貼及營運補貼等紓困救助從簡、從寬、從速辦理。

旅館商業同業公會全國聯合會發言人鄭生昌表示，旅館全聯會提出以下7大訴求，希望政府拿出即刻救援的精神，讓全國旅館業能繼續堅守崗位，為將來的觀光振興貢獻心力。

1、關於本年度營利事業所得稅、房屋稅及地價稅等，建請協調主管機關提供業者可無條件申請展延繳納期限或分期繳納稅款等方案。

2、建請協調各主管機關減免業者水、電費30%，及因疫情致水、電費及勞、健保費及勞工退休金等有繳納困難時，除免徵滯納金外，業者可無條件申請展延繳納期限或分期繳納等方案。

3、關於業者申請之相關貸款，請求協調主管機關及銀行業者還款期限展延1年，並暫緩本金清償1年以利資金周轉。因本次疫情造成企業資金周轉不靈而退票，協請金融單位消除退票註記。

4、建請交通部觀光局持續推行「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」以促進業者持續提升服務品質及硬體升級；另懇請交通部同意有關觀光局承辦之旅宿業資本性支出貸款利息延長補貼1年。

5、暫緩推行有關耐震評估、星級評鑑等非緊急且增加旅宿業者額外負擔之政策至疫情結束後再行研議；已接受星級評鑑之業者屆期者因疫情展延期限1至2年。

6、協助因此波疫情受影響但仍持續經營的業者，補貼必要營運成本及員工薪資6個月，以穩定就業市場共度產業困境。

7、因應重大疫情對旅宿業營運之影響，為減少人才流失、安定就業市場及協助未來產業復甦所需轉型之準備，補助辦理「旅宿產業核心職能進階認證」。

旅行業品質保障協會理事長許禓哲：

國旅瞬間停團成災 損失補貼刻不容緩

業者從寬處理退費免除消費者爭議可省無形成本

新冠肺炎的疫情不斷升溫，旅行業者面對突如其來的國旅退團潮也擋不住了，這波疫情又如熊熊烈火延燒觀光產業，連帶旅行業、旅宿業、交通業等業者都再度面臨生存危機。旅行業品質保障協會理事長許禓哲表示，除了呼籲交通業者、飯店業者能從優處理因疫情取消所產生的必要費用，降低因消費者爭議衍生後續協調的不可預知成本；更呼籲主管機關針對旅行業持續面臨的經營困境提出新紓困之道，特別是當下停團的損失補貼方案更是刻不容緩。

交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，於5╱12公告旅客參團解約退費處理原則（出團期間即日起至6╱8）。由於目前並未達禁止旅行團出團階段，旅行社與旅客如照常出團時，應遵守防疫措施。如旅客欲延後出團時，建請旅行社妥善與旅客協商，改訂契約，降低雙方損失。

如旅客擔心，仍欲取消行程解除契約，則依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國內旅遊定型化契約第14條）辦理，旅行社除得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5%旅遊費用作為補償。但旅行業品保協會接獲許多旅客及旅行社反應，由於許多離島機票，開票後航空公司不給退票；已支付的飯店費用不給延後或不退還；團體火車票取消費高達2成，這些因旅客解約產生機票交通及飯店等必要費用非常高，依照國內旅遊定型化契約，這些必要費用將由旅客支付，造成旅行社與旅客很大糾紛爭議。

為此，籲請交通業者、飯店業者能從優處理因疫情取消所產生必要費用，降低旅客損失，減少旅遊糾紛。

旅行業品保協會發言人李奇嶽強調，未來針對旅行業的營運補助希望能擺脫齊頭式的補助，如此才能真正引導產業正面發展。他也舉例，日本因疫情補貼旅行社、旅館、餐廳、遊覽車等產業，補助依據端視疫情前繳稅的紀錄，稅繳的多、營業額高，補貼就多，這是較為公平及科學的作法，希望主管機關能做為參考。

台灣民宿協會理事長彭成裕：

燃眉之急拉一把 齊心協力為觀光

建請政策性給予民宿業者原貸款展延至少1年

國旅市場因疫情延燒受到重擊，民宿業面臨瞬間退房率達到8、9成的龐大壓力苦不堪言，台灣民宿協會理事長彭成裕表示，針對疫情嚴峻勢必影響整個即將來臨的暑假旺季市場甚至到年底，希望政府各級主管機關能協助伸出援手拉一把，解決民宿業者在疫情重挫下的燃眉之急，待市場逐步復甦之際，共同振興觀光業。民宿業者也是觀光國家隊的一員，肯定會堅持與政府的防疫、振興等政策目標齊頭並進，也會持續提供民宿業好客的服務態度及優質的民宿服務，致力達到永續發展觀光的目標。

彭成裕也建請政策性給予民宿業者原貸款展延，以利資金周轉；以及資本性融資之貸款及周轉金等既有貸款的還款，可以協調銀行寬緩1年以上。

台灣民宿協會也感謝政府去年的紓困措施，實際幫助到很多民宿業者，希望在此既有基礎上延續德政，如下：

1、建請政策性給予原貸款展延，也就是在既有的房貸暫緩本金清償1～2年，以利資金周轉。

2、資本性融資之貸款～用途為更新設備、整（修）建、重建營業場所及資本性修繕所需之資金（民宿業者最高可貸款1,000萬）。以及周轉金～用途為支付員工薪資及其他維持基本營運所需之資金（民宿業者最高可貸款600萬）。

希望上述兩點貸款申請期限可以再超前部署提前規劃延長，讓民宿業者在政府的保護傘下，不僅得到最適當的協助，更有助於國家長遠發展觀光的前瞻性。

觀光導遊協會理事長許冠濱：

建請政府保障第一線人員工作權

維持專業人才放眼國際開放

疫情的再度衝擊，讓市場急速降溫，而對於導遊領隊而言，原先便沒有國外市場能操作，現在連國旅市場都歸零，由於疫情已經肆虐1年多，因此更期盼已有經驗的政府，能帶來更有效率的方針，協助從業人員重振旗鼓。

許冠濱特別強調，非常感謝主管機關過去的關心與協助，但導遊領隊身為第一線從業人員，在面對疫情時，卻無法獲得相應的工作權，除了去年4～9月份短暫的補助外，大多都補助都針對公司與企業。

簡單數據的統計，針對1萬名導遊領隊，即使每人補助1萬元、為期長達6個月，也僅需6億元的預算，雖不能造成多大效益，但至少能解決這些人大半年的生計問題，達到正向的循環。因此建議政府能仿效日本，針對旅行社提供房租、水電等成本進行補助，而將預算直接補助在第一波從業人員身上。

此外，針對蓬勃的國民旅遊，建議國家公園、國家風景區管理處、各縣市政府景區、旅遊商圈，政府部門、學校團體、校外教學等國旅出團，應要派遣有證照的導遊導覽擔任解說導覽（隨團）工作，以利提升台灣導覽解說旅遊品質，增加導遊工作機會，創造三贏局面。但許多時候，卻因為地方創生與部落旅遊業者不需要導遊，也讓這些不合格的人員能在車輛行進間能起身服務旅客茶水，都間接造成危險。此外，約65%～70%導遊領隊人員因年齡（國旅需要年輕的人員）、語言別習性（日語習性、南向國家語言有腔調）或個人因素無法就業，更加影響生計。

根據協會與六都導遊公協會統計，目前已有10～12%的導遊已經轉行，卻仍有大量的從業人員對於未來仍充滿憧憬，甚至為了難得的工作機會，願意提前踩線踩點，其企圖心都不亞於年輕人，因此更希望政府能對於導遊領隊伸出援手，為台灣的觀光市場超前部署，，給予其生存權、工作權、維持未來旅遊一襲命脈。

租車業品質保障協會理事長蕭明仁：

小客車租賃業急需政府伸出援手

建議分業管理、補助、輔導轉型多管齊下

疫情的捲土重來，對於觀光產業造成相當巨大的影響，由於小客車租賃業分為企業長租、短租自駕、代僱駕駛，在國際未開的情況下，而許多專門從事機場接送的小客車租賃業者都無法生存。根據統計，相關業者的業績相較於前年同期甚至僅剩5%不到，加上疫情又再度肆虐、國民旅遊停擺，都讓業者有如面 臨危急存亡之秋。

蕭明仁指出，政府適時的伸出援手，對於產業將有極大的助益，不僅能穩定企 業減少巨幅虧損，也能讓從業人員能度過寒冬。去年在疫情期間，政府有針對小客車租賃業者進行教育訓練，提供18,960元的實際補助；而駕駛部分，則有為期3個月的相應補助，但也因為補助時間相當短，對於產業而言並未能解決燃眉之急。

因此蕭明仁建請政府的補助政策能區分為兩大塊，針對車輛部分，提供牌照稅、燃料稅的減半甚至減免。而對於司機部分，則是能設立專款補助。由於小客車租賃業目前遭逢情勢十分緊急，因此租車業品質保障協會特別攜手許多公協會單位向主管機關─交通部公路總局進行陳情與反應，建請主管機關提出對業者實質的協助及補助方案。

蕭明仁指出，目前在小客車租賃業中，企業長租與短租自駕部分影響較少，但代僱駕駛方面，因為有車輛與駕駛的成本存在，因此在面對國門關閉、疫情重 啟等雙重打擊下，整體情勢十分嚴峻，更需要政府適時的伸出援手，透過分業管理、補助、輔導轉型多管齊下，才能維繫產業不會面臨斷炊的可能性。

遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢：

希冀政府救援遊覽車業

提供牌照、燃料減免與相應補助

台灣遊覽車產業過去因兩岸歷史情感連結、大批陸客團來台觀光，造就全盛時期，但後續政策改變，使得陸客團大幅減少，許多業者紛紛轉戰其他國家地區的觀光客來台市場，或加入國民旅遊客層業務，卻因為僧多粥少，致使許多遊覽車公司倒閉，而多數業者也早已陷入倒懸之危的困境。

而面對COVID-19（新型冠狀病毒）疫情影響造成全球不安，全國紛紛封鎖邊境，台灣雖仍能操作國旅市場，但因為近期疫情的捲土重來，更讓本來好不容易恢復大半的市場瞬間又進入冰凍期。

同時，產業鏈是環環相扣，當疫情影響導致旅遊人數大幅縮減，遊覽車產業大多數業者的出車率幾近停擺，因而衍生出許多急待解決的問題，如：車輛的貸款、員工的薪資、稅款、沒有停車格可供停車等。

也因此，當政府著重於救助觀光產業時，鄭春綢也呼籲相關部會長官，別總是把遊覽車產業放在最不起眼的角落，對遊覽車業者而言，此次的疫情可能是壓倒駱駝的最後一根稻草的臨界點，本業業者急需政府相關部門的大力關切與紓困。

因此鄭春綢建議，去年燃料稅與牌照稅採取減半的措施，對照今年希望能全免。同時，每家遊覽車業者能比照旅行社，一家給予30萬元補助；抑或是每部遊覽車，都能提供比照補助客運業的每個月3萬元補助，這些措施總造成的成本不多，但都能讓業者擁有更多存活的動力及空間。

觀光領隊協會理事長張榮坤：

補助能帶給領隊最後一絲希望

超前部署保留人才

隨著疫情的持續升級，旅行業僅存的國旅市場全部停止出團，讓已經長達1年多無法辦理出境業務的旅行業，猶如雪上加霜，更加面臨生存困境。

而同樣屬於旅行業最小的單位：領隊及導遊，自2020年9月之後所有補助歸零，歷時已超過半年以上，而這些領隊導遊等不到生機，生活壓力促使下不得不開始尋求兼差及轉業，但同樣未受政府協助，顯然這些旅行業個體戶已成為疫情下最悲情的一群人。

因此建議政府持續補助旅行業員工補助、團體秋冬補助等等政策時，也請關注這些卑微的領隊導遊，務必要為旅遊生機保住一絲希望及能量。

張榮坤指出，留住領隊人員，最大目的在於能以因應未來解封後的龐大旅遊潮，今日就必須預做準備、超前部署。因此建議政府能透過幾個面向著手處理，包括：

1.重啟領隊轉型國旅人才紓困培訓。

2.持續辦理生計補助以留住領隊專業人才，避免後疫情時代領隊斷層。

3.領隊證效期因疫情無法帶團，應予於免帶團證明延長3年效期。

根據2020年疫情期間領隊補助方式及金額如下：

1. 領隊紓困培訓班：每小時補助158元，每人可上120小時，計可補助18960元／每人。

2. 紓困2.0領隊生計補助申請案2020年4～6月，每人可補助6萬元。

3. 紓困3.0領隊生計補助申請案2020年7～9月，每人可補助6萬元。

由於2021年疫情仍無消停的跡象，造成領隊生計越加困難，因此觀光領隊協會期盼政府能延續紓困補貼，凡合於政府規定之領隊資格者仍維持給予每月1萬補助，才能為產業奠定利基，放眼未來國際重新開放的龐大需求。

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(中時新聞網)