台電表示，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然可能有部分地區降雨，但降雨情況並不樂觀。考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為黃燈。台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

台電預估，今日系統運轉淨尖峰能力4041.3萬瓩，預估今日尖峰負載為3740萬瓩，較昨日尖峰負載實績值3789萬瓩，減少近50萬瓩。今（25）日氣象預報仍為炎熱高溫，但午後可能有雷陣雨。負載方面，今日上午10時用電量已較昨日同時間減少逾100萬瓩。今日預估備轉容量率為8.06％，供電燈號雖然為黃燈，但系統負載能力仍然可以維持穩定供電。

機組方面，台電指出，台中電廠9號機24日破管解聯，目前持續搶修，預估可於明（26）日晚間併聯。台中電廠6號機25日3時4分因爐心末段過熱器破漏，已依運轉標準停機檢修。林口3號機、核三1號機與大林1號機，目前均已接近滿載，穩定供電中。

(旺報 )