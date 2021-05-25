疫情嚴峻確診人數激增，中市清潔隊連日頂著烈日執行確診足跡環境清消，疲於奔命。台中市環保局長陳宏益今天表示，泰安國小附設幼兒園昨天傳出廚工染疫，鑫友力工程行主動支援三噸霧砲車及三噸補給車，昨晚立即由環保局副局長商文麟帶隊進行周邊環境清消，暖心業者協助防疫義舉振奮人心。

陳宏益指出，針對泰安國小附設幼兒園傳出疫情，市府昨天成立「泰安附幼前進指揮所」為師生及家屬安排採檢，西屯區清潔隊連日來一方面執行各確診足跡進行環境清消，也要兼顧垃圾收運及市容清潔維護，人力比往常吃緊，鑫友力工程行負責人潘佳鴻主動聯繫表示，公司可利用下班時間加入清消行列。

鑫友力工程行支援三噸霧砲車及三噸補給車各一輛，昨天晚間8時30分由環保局副局長商文麟帶領西屯區清潔隊，合力完成泰安國小附設幼兒園周邊環境清消。

環保局長陳宏益表示，消毒霧炮車使用一般漂白水稀釋安全藥劑，濃度只有50ppm，非常安全，只對病毒有效，不影響民眾及寵物的健康，民眾不用擔心。陳宏益並感謝民間業者發揮企業社會責任及同舟共濟的精神，與公部門聯手出擊協力對抗疫情。

潘佳鴻指出，看到清潔隊員們頂著40度高溫，沿著大街小巷消毒，穿著的衣服濕了又乾、乾了又濕，讓他心裡相當不忍，希望藉此拋磚引玉，號召更多民間單位加入防疫陣線，堅定守護家園。

(中時 )