總統蔡英文第二任期20日滿一週年，台灣民意基金會今（25）日公布最新民調，蔡英文支持度17個月以來首次低於50%，民眾對行政院長蘇貞昌內閣的整體施政表現看法也出現分歧。對此，台灣民意基金會董事長游盈指出有3個關鍵因素；至於蘇內閣總辭時間是否被迫提前到來，他也提出質疑。

此次民調是台灣民意基金會在17至20日所做的調查，詢問民眾是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，結果顯示，有8.5%非常贊同、37.2%還算贊同、24.9%不太贊同、16.4%一點也不贊同，另有13.1%沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，這顯示蔡英文的聲望大不如前，且國家領導方式的支持度更是17個月以來的最低點（45.7%），和去年第二任期剛開始的71.2%相差25.5個百分點，換算下來，等於1年蒸發近500萬人的擁戴。

游盈隆指出，蔡英文支持度短期內被大量淘空，有3個關鍵因素。(資料照／陳怡誠攝)

至於總統聲望，游盈隆指出，和上個月相比下滑8.7個百分點；而總統職務表現不贊同率，卻增加11.4個百分點，上個月贊同者比不贊同者多出24個百分點，本月只多4.4個百分點。

游盈隆認為，蔡英文支持度短期內被大量淘空，有3個關鍵因素，包括疫情大爆發、兩次大停電，以及5月初的民進黨黑道風波，加上台海、台美等外部效應減弱，內部因素成了總統民意支持度的重要變數。

此外，有關行政院長蘇貞昌內閣的施政表現，民調結果顯示，有7.7%的民眾非常滿意、37.2%還算滿意、24.7%不太滿意，19.9%一點也不滿意，另有10.5%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，此結果顯示民眾對蘇內閣整體表現好壞看法分歧、毫無共識，這也是蘇內閣成立以來的第一次。他也提到，蔡英文長達22個月的執政順境正逐漸走入歷史，第3次執政困境已呼之欲出，疫情風暴將嚴厲考驗蔡英文及執政團隊的治國能力；而當蔡英文與蘇貞昌支持度同步下跌，是否意味蔡蘇體制的存續已面臨最嚴峻的挑戰？蘇內閣總辭時間被迫提前到來？

(中時新聞網)