民進黨側翼昨(24)日發生自導自演認知作戰的鬧劇，對此，台北市議員游淑慧今日在臉書上發文，羅列民進黨執政數大罪名，直言民進黨政府真丟臉，綠色根本就是腐化發霉的顏色。

游淑慧指出，民進黨身為執政者，卻對自己人民進行認知大作戰。造謠、批鬥、威脅、反串、搧動，還為了政治利益操作反中仇中，甚而變本加厲、反串搧風，自導自演；並且在疫情破口、國家危機之際，執政者號稱超前部署了一年，卻將大量資源和心力投入大內宣、大外宣……疫苗、篩檢能量、病床無一到位。

游淑慧痛批民進黨 製造搧動台灣內部對立，早年制造省籍（本省及外省）對立，二次執政後更進行世代（年青與長輩）與職業（勞工與軍公教）對立操作，切割撕裂台灣；並且箝制新聞及言論自由，濫用NCC和社維法權力，肥貓滿朝、破壞文官體系，全黨吸附國家資源，出賣台灣利益，日排核廢水、美售台萊豬，態度軟弱、損及台灣利益，更利用政府資源豢養網軍側翼、親綠媒體，歌功頌德、打擊異己。

游淑慧認為，現在綠色支持者到處叫囂，要別人「少噴口水 專心防疫」，但看看民進黨自己都做了什麼鬼事？綠色不僅僅是原諒的顏色，更是腐化發霉的顏色！

(中時新聞網)