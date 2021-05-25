有網友在PTT發文攻擊衛福部長陳時中的台灣防疫作為，引發立委王定宇等人質疑是大陸進行認知作戰，要求政府以《國安法》嚴辦，結果被網友揪出是親綠寫手林瑋豐「自導自演」。核四公投領銜人黃士修表示，響應PTT鄉民的呼籲，已向調查局檢舉此事。調查局25日證實，確實已收到檢舉，正由資安工作站調查中。

惹出爭議的林瑋豐，被網友起底他妻子是民進黨社群中心副主任楊敏，另他的大四論文指導教授則是民進黨不分區立委范雲。

林瑋豐昨在臉書寫文章指控PTT造謠攻擊綠營政府，然後綠委王定宇也引用林瑋豐的文章指控PTT，有很多「工具性帳號」協助對岸認知作戰，要用國安法徹查重辦！

PTT鄉民調查，查出一個帳號「bj26bj」在八卦版，長期、大量在每一篇文章下留言批評陳時中 、攻擊台灣防疫；進而發現「bj26bj」就是林瑋豐本人的帳號，此事立即在PTT鄉民之間炸開，紛紛痛罵林瑋豐造謠抹黑PTT八卦版。

被抓包自導自演認知作戰的林瑋豐隨即於24日晚間聲明道歉，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。

黃士修也響應鄉民的呼應，表示已向法務部調查局寄出對林瑋豐的檢舉信，若有後續回覆，他會公開向大家報告。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時 )