離島不離心！金門縣長楊鎮浯為防堵疫毒入境，確保金門淨土，專程拜訪金門縣醫師公會，理事長劉兆輝表達全體會員全力相挺，也轉達澎湖縣醫師關心金門防疫整備，讓縣府備感溫馨支持，也呼籲鄉親大家一條心，攜手打贏金門保衛戰。

楊鎮浯在縣衛生局長李錫鑫等人的陪同下，就目前疫情日益嚴峻，有關籌設快篩站和集中檢疫所，以及全島醫事人員調度問題，專程拜會金門縣醫師公會理事長劉兆輝和總幹事許仲雄，尋求該會對相關政策的支持，獲得正面肯定和回應。

劉兆輝並透露，連日來澎湖縣醫師、衛生單位頻頻電詢金門防疫整備工作，表達對縣府相關部署的關心和肯定，強調縣長大可放手去做對的事，地區醫師團隊一定大力支持與協助。

楊鎮浯今早在個人臉書表示，「德不孤必有鄰」，強調劉理事長的一席話讓他備感溫馨，更有信心與鄉親攜手打贏這場無形的戰役，也特別要提醒鄉親「勤洗手戴口罩」、「少移動不群聚」，做好防疫新生活，共同守護美好家園。

(中時 )