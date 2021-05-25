本土疫情未見趨緩，全國三級警戒、學校「停課不停學」，各縣市首長們則大動作防疫較勁。最新民調顯示，新北市長侯友宜的防疫表現深獲市民肯定，以49.1%高居第一，最後一名是台南市長黃偉哲。

5月疫情風暴中，六都市長誰表現較好？台灣民意基金會今（25日）公布最新民調顯示，在20歲以上台灣人眼中，侯友宜以49.1%高居第一，台北市長柯文哲31.4%居次，台中市長盧秀燕14%第三，高雄市長陳其邁10.6%第四，桃園市長鄭文燦8.2%第五，台南市長黃偉哲4%居第六。

新北市長侯友宜獲得高支持度。（圖／本報系資料照）

台北市長柯文哲。（圖／資料照片）

至於台灣人對接種疫苗的態度為何？最新民意顯示，在20歲以上台灣人當中，有4成9基本上贊成只要有合格疫苗，不論是哪一國的，都願意立刻接種；同時，也有4成3持保留的態度。

本次5月全國性民調報告調查訪問期間是2021年5月17-20日，一連四天，正好是5月15日武漢肺炎確診人數單日破百起的第一週；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

(中時新聞網)