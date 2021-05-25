國內疫情升溫，全國各圖書館與學校都暫時關閉，但像碩博士生寫論文仍需要大量查找資料，現在急如熱鍋上的螞蟻。國家圖書館推出資料快送服務及線上即時參考諮詢服務，持續服務有資訊需求的讀者。

國圖館長曾淑賢表示，由於正值畢業季，學生趕寫研究報告及博碩士論文，需要大量參考資料，圖書館暫停開放，讓他們心急如焚。國圖5月15日暫停開放後，立即啟動「知識快易達服務」，設置專人專線協助查找資料，不必預先付款，立即遞送。

國圖指出，「知識快易達服務」推出以來，接獲來自全台各地讀者申請影印圖書、期刊及博碩士論文資源快送服務，國圖只需1個工作天，民眾即可依其選擇透過宅急便或於周一至周日上午9時至下午5時至國家圖書館行政區入口（貴陽街入口）取件，快速獲得所需要資料。

國圖統計，5月15日至5月23日止，知識快易達共收到159件申請件，申請件來自全國各地，其中以北部居多約有86％（台北59件、新北55件、基隆與桃園各11件、新竹1件），中部雲嘉地區約有9％（台中9件、彰化1件、雲林與嘉義各2件），南部有4％（台南與高雄各3件），東部1％（花蓮2件）。

申請者以大學生居多約59％（94位），研究生約33％（博士18位、碩士35位），高中專科生約8％（高中生10位、專科生2位） ，申請件居多選擇以宅配取件約47％（75件），其次為到館領件約32％（51件），已授權可傳遞電子檔21％（33件）。申請資料類型有55％是論文，26％是期刊，19％是書等其他資料類型。防疫期間民眾無需先完成繳費作業，即可先獲得所需資料。

此外，國圖仍持續周一至周五線上小參通—線上資源使用指導網站，提供線上參考服務及line等線上即時回應管道。使用者透過「我要提問」功能，以及國圖小參通—line參考諮詢專線，透由線上專線提問，由專業參考館員線上即時回答諮詢問題，並指導使用本館豐富的線上資源。

(中時 )