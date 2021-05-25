外埔分駐所所長紀適華規劃勤務，明察暗訪，並前往轄區內商務汽車旅館宣導。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

外埔分駐所所長紀適華規劃勤務，明察暗訪，並前往轄區內商務汽車旅館宣導。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

外埔分駐所所長紀適華規劃勤務，明察暗訪，並前往轄區內商務汽車旅館宣導。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全台疫情嚴峻，為免汽車旅館密閉空間成為群聚場所造成防疫破口，外埔分駐所所長紀適華規劃勤務，明察暗訪，並前往轄區內商務汽車旅館宣導，呼籲在防疫關鍵時刻，應提高警覺，落實防疫措施，防範疫情擴散。

台中市警察局大甲警分局長李建興格外重視疫情防範，指示各分駐(派出)所主動積極稽查轄區內汽車旅館並進行勸導，讓業者配合政府一同做好防疫工作。

外埔分駐所所長紀適華表示，汽車旅館、小吃店等公共場所，均應遵守中央流行疫情指揮中心所定的防疫措施，降低自身及遭他人感染的風險，警方將主動進行稽查與宣導，呼籲民眾在國內防疫關鍵時刻，應提高警覺，落實防疫措施，防範疫情擴散。

另民眾應避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。如發現群聚違規者立即勸導，如不聽從仍執意群聚作為，將依《傳染病防治法》第37條暨第67條規定，移請主管機關處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。

台中市特定行業自5月15日起全面禁止營業，為防止上述從業人員轉為地下式經營，分局將不定時稽查，並請汽車旅館協助防疫工作，如有發現業者承租汽車旅館，從事陪酒事或其他違法事宜，儘速與分局聯絡，以免防疫破口發生另宣導外出時全程配戴口罩、停止室內5人、室外10人以上的群聚活動、營業場所及洽公機關落實人流管制，配戴口罩，保持社交距離、公共場域加強清潔消毒等，落實防疫無漏洞。

(中時 )