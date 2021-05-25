全台因應疫情進入三級警戒，但還是有不少好色之徒「大頭管不住小頭」，仍堅持進行「人與人的連節」，因此轉戰汽車旅館叫外送妹到場服務，反而成為疫情破口。

台中市警第六分局會同觀光局，針對轄內汽車旅館進行防疫勤務，昨(25日)在西屯區某汽車旅館內，查獲一名長腿辣妹在房間內與男客進行性交易(戴志揚翻攝)

台中市警第六分局會同觀光局，針對轄內汽車旅館進行防疫勤務，昨(25日)在西屯區某汽車旅館內，查獲一名長腿辣妹在房間內與男客進行性交易，當場查扣現金3500元，警方除規勸二人配合防疫規定外，也將二人依違反社會秩序維護法，送分局裁罰。

台中市警第六分局會同觀光局，針對轄內汽車旅館進行防疫勤務，昨(25日)在西屯區某汽車旅館內，查獲一名長腿辣妹在房間內與男客進行性交易。(戴志揚翻攝)

有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免部分旅客或民眾因相關特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口，臺中市政府警察局第六分局除配合市政府觀光旅遊局，加強宣導汽車旅館業者，確保渠等均落實相關防疫規定外，於24日執行汽車旅館業防疫勤務時，查獲1件性交易並依法裁罰，防止人與人的連結，避免形成防疫破口。

市政派出所員警於5月24日16時執行汽車旅館業防疫勤務時，於西屯區某汽車旅館內，當場查獲蔡姓女子（68年次）與黃姓男客（53年次）從事性交易，並查扣性交易所得新臺幣3,500元，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

第六分局分局長吳耀南強調，本案雖然沒有違反傳染病防治法，但在疫情嚴峻的期間，警方仍然持續加強取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定於汽車旅館內群聚者，將依規定函請市府裁罰。

(中時新聞網)