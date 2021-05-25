大陸網紅「迅猛龍特蕾莎」，擁有一副精緻臉蛋，讓她被封為「廈門林志玲」、「抖音第一美女」，不過近來曬出一張自拍照，卻被眼尖網友抓包疑似忘記修圖，導致粗腰凸肚現形，而不是過往的纖細小蠻腰，引起網友議論。

迅猛龍特蕾莎日前上傳一張自拍照，只見她穿著白色中空背心裝，對著鏡頭露出一抹微笑，一雙水汪汪大眼電力十足，讓人看了魂不守舍，不過卻有眼尖網友發現，右手臂及右肩纖細到非一般人尺寸，此外，以往纖細的小蠻腰，竟明顯胖了一大圈，肚子也腫脹不少，紛紛推測她是不是忘記修圖，就急著上傳與網友分享。

網紅「迅猛龍特蕾莎」，近來曬出的自拍照疑似忘記修圖，讓她身材原型畢露。（圖／微博）

照片曝光後，不少網友質疑忘記修圖，不僅嘲諷「原形畢露」，甚至抱著看好戲的心情，看她要怎麼解釋，但依舊有不少粉絲為她打抱不平，紛紛留言：「明顯是角度問題啊」、「要罵她的人，是不是先照照鏡子，看看自己身材究竟如何」、「就算沒有小蠻腰又如何？人家的外貌還是贏過一票人」、「酸民真的是對別人都很嚴苛，一點小缺點都容不下」。

其實過去迅猛龍特蕾莎的臉蛋，由於過於精緻被質疑進廠維修，對此，她澄清全是靠濾鏡特效，過去曾和網紅章魚妹玩遊戲輸了，被對方要求關掉直播美顏濾鏡，沒想到美貌不僅沒多大差異，反而比開濾鏡特效時更漂亮，不過日前有張黑歷史照片在網路瘋傳，塌鼻厚唇的模樣和現在相差甚遠，她則強調自己的高顏值絕對是純天然。

(中時新聞網)