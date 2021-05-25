果粉注意囉，蘋果（Apple）稍早前釋出了iOS 14.6、iPadOS 14.6、macOS 11.4、watchOS 7.5以及macOS 11.4的正式版，更新細節參考如下。想要升級的果粉，可以先將自己的設備妥善升級，再進行升級。

【iOS 14.6】

包含Podcast推出訂閱頻道與個別節目。先前Podcast付費訂閱服務（Podcast+）已經在今年的春季發表會中宣布，預計會在170多國推出，預計Tnderfoot TV、Pushkin Industries、Radiotopia from PRX、QCODE、NPR、洛杉磯時報、索尼音樂娛樂等有提供訂閱服務，不僅可聆聽獨家節目，還有包含無廣告收聽等特性。

此外在美國地區推出了Apple Card Family功能，可以讓家人之間共享一張Apple Card信用卡，家長也可以與孩子共享，來管控消費額度等。另外，AirTag也在iOS 14.6當中提供可在遺失模式中添加聯絡的電子郵件、支援NFC的設備發現遺失的AirTag時可以顯示部分隱藏的使用者電話號碼；另外使用者可以透過「語音控制」功能在設備重新啟動後的iPhone。

【macOS 11.4】

除了修復部分bug之外（包含Safari書籤可能被重新排序或是移動到可能隱藏的資料夾中、某些網站在Mac自休眠狀態返回後可能無法顯示等Bug），macOS 11.4也新增了對AMD RDNA2 架構（6800、6800XT 和 6900XT）的GPU支持，對於提升設備的性能將可帶來幫助。

【watchOS 7.5】

與iOS 14.6更新一致是，watchOS 7.5增加了對於Apple Card Family以及Podcast訂閱服務的支援。此外，針對馬來西亞與秘魯增加了心電圖應用以及不規則心律通知的功能。針對先前公布的Pride錶帶也帶來支援，新增兩個全新的Pride Woven錶盤可以與之搭配。

【tvOS 14.6】

本次更新增加了全新的色彩平衡功能，以及對最新遊戲控制器（PlayStation 5 DualSense 以及Xbox Series X 控制器）的支援。根據蘋果先前釋出的說明文件，Apple TV HD 以及兩代 Apple TV 4K 都可在升級到tvOS 14.6支援Apple Music無損音質（Apple Music預計6月升級）。

同時蘋果也釋出了HomePod 14.6。根據蘋果說明，HomePod以及HomePod mini將在軟體升級後，可支援Apple Music無損音質，但是蘋果並未明確表示作業系統的版本，因此是否HomePod 14.6就已可支援Apple Music無損音質，還需要進一步確認。

(科技)