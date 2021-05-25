《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 10:522021/05/25 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到伊朗原油供應增加的前景減弱，促使盤中油價於一周高點附近徘徊。然而分析師也提醒，全球新冠疫情的復甦情況參差不齊，讓石油需求仍然喜憂參半；周二(5/25)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶66.19美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶68.72美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 (時報資訊) #全球 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 桃園市拓展城市外交 國際發光發熱 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 快來對獎！3-4月統一發票千萬獎號59518250 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 台灣經濟研究院：國產疫苗將上市 確保疫損不要跨過8月 - 財經 - 工商 台積電注意了 美將斥資1.45兆在美興建7至10座半導體新廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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