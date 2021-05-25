受到伊朗原油供應增加的前景減弱，促使盤中油價於一周高點附近徘徊。然而分析師也提醒，全球新冠疫情的復甦情況參差不齊，讓石油需求仍然喜憂參半；周二(5/25)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶66.19美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶68.72美元。(商品行情網)

(時報資訊)