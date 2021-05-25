近來我國本土案例大增，許多民眾紛紛投保市售的「防疫保單」，多數皆提供「住院醫療保險金」，但鑑於現行醫療量能吃緊，確診患者如屬輕症將送至「加強版集中檢疫所」隔離，消基會指出，這些確診的投保人可否申請住院醫療保險金理賠？恐將發生不少法理爭議。

據統計，截至5月17日為止，防疫保單新契約件數達289萬件，光是5月13日到19日，就新增了53萬張新契約保單，如以一人投保一張保單計算，全台達12.6％的人口購買防疫保單，光是保費收入就超過13億元，而完成理賠的件數則為658件。消基會檢視包括國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、富邦產險、旺旺友聯產險、兆豐產物、及新安東京海上產物等防疫保單。

消基會表示，抽檢的八張防疫保單，雖然皆提供按日理賠的住院醫療保險金，其中有七張防疫保單亦提供重症患者所可能需要的負壓隔離病房醫療保險金，如經醫師診斷確診而必須轉入治療時，除可請領前述的住院醫療保險金，還可追加申請該項的理賠金，但「加強版集中檢疫所」、「加強版防疫專責旅館」等機構，執行確診者隔離、觀察、治療，但是這些「收治／收容機構」是否符合保險契約所指的「醫院」的定義？未來符合確診投保人可否申請住院醫療保險金理賠？恐將發生不少法理爭議！

消基會表示，新冠肺炎確診的被保險人，因屬輕症或無症狀，無法被「醫院」收治，而是被送至「加強版集中檢疫所」、「加強版防疫專責旅館」甚或是「方艙醫院」進行隔離與照顧，一旦被保險人進入上述機構接受治療或安置之後，能否符合申請住院醫療保險金的理賠規定，具有很大的疑義。

消基會說，確診的被保險人被收治或收容於上述機構中，是否即符合保險契約約定之「住院」（住入醫院）之定義？能否請領住院醫療保險金？這些爭議亟需金融監督管理委員會保險局趕緊介入處理。

消基會呼籲，金管會保險局應儘速針對可預期的保險契約爭議，邀集業者共商解決之道，要求業者全面檢視與調整市售防疫保單契約未盡完備之處以及道德風險管控與保障合理性，以保障百萬保戶的保險權益。

消基會呼籲，針對防疫保單的法定傳染病隔離保險金排除封城、封區的理賠請領，業者應清楚揭露於商品簡介及廣告，讓消費者充分知悉，以正確行使交易。

(中時 )