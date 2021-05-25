台灣民意基金會今公布最新民調；蘇貞昌內閣施政表現；4成5不滿意蘇內閣的整體施政表現；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是創下2019年2月蘇內閣成立以來民怨的最高紀錄，是否意味蘇內閣總辭時間被迫提前到來。

民調顯示，對蘇內閣，7.7％非常滿意、37.2％還算滿意、24.7％不太滿意、19.9％一點也不滿意、10.5％沒意見、不知道、拒答。和兩個月前比，滿意度大幅下滑 9.5 個百分點，不滿意的人遽增 11.5 個百分點，這一來一往，使得滿意比不滿意的人只多 0.3 個百分點，原先的 21.3 個百分點消失 99％，人間蒸發，民意支持度短期內的大翻轉。

游盈隆認為，至少有疫情大爆發和兩次全國大停電有兩個重要因素造成蘇貞昌內閣施政滿意度大跌，5月疫情風暴，當有7成3國人認為是人禍，整個蔡政府、蘇內閣和疫情指揮中心自然都難辭其咎，因為疫情爆發幾乎全面性地擾亂人民日常生活。

他分析，2021年 5月蘇貞昌內閣民意支持度創下 2020 年初以來的最低紀錄，與 2020 年 2月 69.4％民意支持度相比，相差 24.5 個百分點，等同流失近五百萬人的支持和肯定。

游盈隆說，2021 年 5 月人民對蘇內閣的不滿意度 44.6％，和 2020 年 2 月18.6％不滿意度相比，高出 26 個百分點，滿意及不滿意的人皆有4成5各佔一半，意味著，國人對蘇內閣整體施政表現好壞，看法分歧，毫無共識，這也是蘇內閣成立以來的第一次這些發現意味著蘇內閣即將過著「逆水行舟」的苦日子。

他認為，當蔡英文總統聲望已嚴重下滑，蘇內閣民意支持度也同步大跌，民進黨政府的威信被嚴重腐蝕的時候，是否意味蘇內閣總辭時間被迫提前到來。

本次調查訪問期間 2021 年 5 月 17-20 日，以全國為範圍的20歲以上成年人；全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1082人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.98 個百分點。

(中時 )